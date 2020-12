Con cambios, el proyecto del aborto legal obtuvo dictamen y será debatido mañana en la Cámara de Diputados

El proyecto de ley sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se tratará este jueves 10 de diciembre en la Cámara de Diputados, donde se buscará que obtenga media sanción para luego pasar al Senado. Con algunos cambios respecto del texto que había enviado el presidente Alberto Fernández el 17 de noviembre, esta tarde el plenario de comisiones de Legislación General, Legislación Penal Salud Pública y Acción Social, Mujeres y Diversidad y Legislación Penal, aprobó el dictamen mayoritario que promovió la diputada Cecilia Moreau del oficialismo, con el apoyo de 77 diputados. El dictamen en minoría de quienes se oponen a este proyecto obtuvo el respaldo de otros 30 legisladores y se registraron 4 abstenciones. La modificación más importante fue que se incorporó la objeción de conciencia institucional en el artículo 11.

Esta vez, en su gran mayoría, los diputados y las diputadas sesionaron en forma presencial. El recinto principal de la Cámara baja se adecuó para que utilizando barbijos y respetando el distanciamiento social se dejara de lado el funcionamiento mixto, aunque quienes lo pidieron con suficiente anterioridad (por pertenecer a grupos de riesgo o por razones de salud) se conectaron de modo virtual. Este jueves, además de proyecto de IVE, se debatirá el “Plan de los 1.000 días” otra iniciativa del Poder Ejecutivo que apunta a proteger a las mujeres durante el embarazo y los primeros días de la infancia.

Otro de los artículos que sufrió retoques es el que establece respecto a los menores que pretendan interrumpir su embarazo una cláusula que remite al decreto 1282/03, “procurando la presencia de un adulto de referencia en el caso de los adolescentes menores de 14 años”. ¿Qué ocurrirá si tienen entre 14 y 16? Se resolverá por las reglas generales del artículo 26 del Código Civil y Comercial, es decir, dependerá de la evaluación del equipo de salud que atienda a la paciente. También sobre el plazo para realizar el aborto había disidencias pero se confirmó que será de 10 días.

El debate comenzó a las 17.33, más de media hora después de lo previsto. A todos los presentes se les exigió un examen PCR por hisopado o por saliva con el objetivo de asegurarse que se encuentran en buen estado de salud. Varias de las diputadas lucieron tapabocas o alguna prenda que las identificaba con el proyecto del Ejecutivo. En ese sector “verde”, a favor de la legalización y de la despenalización del aborto, se vio a la entrerriana Carolina Gaillard con un barbijo verde con la imagen de una reconocida defensora de los derechos femeninos como lo fue la mexicana Frida Kahlo. También lució un pañuelo verde en su muñeca derecha.

Con la incorporación de la objeción de conciencia institucional, uno de los cambios que apunta a conseguir adhesiones entre los diputados todavía indecisos pero también para garantizar mayor apoyo en el Senado, los sanatorios privados que no quieran realizar abortos podrán negarse y no recibirán ninguna sanción. Esta inclusión de la objeción de conciencia institucional servirá para que no haya conflictos con clínicas muy identificadas con los diferentes credos.

Carmen Polledo, del PRO y vicepresidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, fue la primera en el uso de la palabra durante las casi dos horas de deliberaciones. Y en su encendido discurso señaló que “es extremadamente inoportuno por el momento sanitario que está pasando la Argentina, es un escándalo tratarlo durante esta situación extrema. Como ya lo mostraron varios expositores que pasaron por este plenario este tema no está en la agenda de nuestras mujeres. Esta es una cuestión de fondo. El aborto suma mayor vulnerabilidad para las mujeres”.

El diputado tucumano Pablo Yedlin, quien además es médico y titular de la comisión de Acción Social y Salud Pública, afirmó que no tenía dudas de que todos o casi todos los diputados estamos “en contra de que se haga un aborto. Nadie lo promueve. Este es un tema que afecta a la salud pública. Tenemos que trabajar fuertemente para que no haya embarazos no deseados. Hay que dejar de perseguir a las mujeres que abortan en la Justicia”.

José Luis Riccardo, de la UCR de San Luis, también apoyó la moción de la mayoría. “Soy católico pero no fui elegido aquí para representar a la Iglesia. Vamos a discutir algo que nos debemos desde hace 100 años”, remarcó.

Rubén Manzi, de la Coalición Cívica de Catamarca, también hizo eje en lo inoportuno del momento para tratar la IVE. “Haber apurado este debate agrega un punto más de tensión en la sociedad en un mes tan particular como diciembre. No fue una muestra de prudencia”.

Uno de los casos más extraños se dará con Romina del Plá, una de las diputadas del Frente de Izquierda, quien dio su último discurso en el plenario y pidió por la “separación de Iglesia y Estado”. Fuerte defensora del derecho al aborto no podrá estar en la votación de este jueves sobre IVE. Por un acuerdo interno del FIT hoy se cumplieron tres años de su mandato como legisladora y hasta diciembre de 2021 la reemplazará en su banca Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista.

Luego de la votación, hubo festejo “verde” en el recinto, con aplausos, gritos y brazos en alto. Este jueves se espera un debate álgido y prolongado desde las 11 de la mañana. El proyecto de ley deberá conseguir 129 votos de los 257 habilitados para obtener la media sanción. Desde el oficialismo confían en superar ese número con mayor amplitud de la que obtuvieron hace dos años y medio en el mismo recinto. Aquella vez el conteo terminó 129 a 125 a favor, con una abstención. Antes de fin de año esperan que la IVE se discuta en el Senado donde la pelea para su aprobación será más ardua. Voto a voto.