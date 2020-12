Citaron a indagatoria a Remigio Ángel González González por los delitos de falsedad ideológica y estafa

Remigio Angel Gonzalez Gonzalez

El empresario Remigio Álvarez González González fue citado a indagatoria en la causa iniciada el año pasado a partir de la denuncia del abogado Carlos Lorefice Lynch por la disputa de la propiedad de Canal 9. Lo decidió la jueza María Servini, tras el pedido que había formulado el fiscal Guillermo Marijuan. Al empresario mexicano se lo acusa de los delitos de falsedad ideológica de instrumento público y estafa en grado de tentativa. La sospecha es que habría falsificado un documento para apropiarse de Canal 9.

“Vista el dictamen formulado por el señor fiscal y en los términos que establece el artículo 294 del Código Procesal Penal, recíbase declaración indagatoria en la presente causa a Remigio Angel González González en la audiencia cuya fecha habrá de fijarse oportunamente”, dijo la jueza en su resolución a la que accedió Infobae. Para ello. se dispuso que la defensa haga saber mails y teléfonos celulares con que cuentan tanto los letrados defensores como en el imputado, a los fines de concretar la indagatoria vía remota.

En ese marco, la jueza también incorporó a la causa las presentaciones hechas por las defensas y abrió un incidente para evaluar la “falta de acción” que solicitó la defensa.

Por los mismos hechos -supuesta defraudación al sistema de registro de acciones de sociedades de Delaware- se inició una causa en Estados Unidos. El juicio se lleva a cabo en los tribunales norteamericanos porque allí están radicadas las sociedades que controlan a Canal 9.

Carlos Lorefice Lynch, en la puerta de Canal 9, hablando por teléfono

Lorefice Lynch denunció la maniobra ilícita por la cual González González intentó apropiarse de sus bienes, específicamente del 65% del paquete accionario del Grupo Belleville Holdings LLC, sociedad constituida el 12 de diciembre de 2006 en el Estado de Delaware, EEUU, y registrada en la República Argentina. Lorefice Lynch obtuvo ese paquete accionario en dos etapas: la primera, el 1 de septiembre de 2007, con la compra a Televideo Services Inc. del 5% de su participación en Grupo Belleville Holdings LLC – contrato suscripto entre Remigio Ángel González González, en representación de Televideo Services Inc. y el denunciante-; y la segunda parte, el 8 de enero de 2008, cuando compró a Televideo Services Inc el 60% de las participaciones en Grupo Belleville Holdings LLC.

Según detalla el escrito, González González notificó a Lorefice Lynch que el 12 de abril de 2019 había transferido su participación societaria del 65% del Grupo Belleville Holdings LLC a nombre de Televideo Services Inc. Lo hizo al sostener supuestos compromisos asumidos por Lorefice Lynch que para la Justicia serían inexistentes.

Guillermo Marijuan (Adrián Escandar)

Para sostener su posición, González González presentó ante la Secretaria de Estado de Delaware, EEUU, un certificado falso. Se trató de un “Certificate of Amendment” de fecha 11 de abril de 2019 suscripto unilateralmente por él, en representación de Televideo Services Inc., en el que se disponía que los miembros del Grupo Belleville Holdings LLC y su participación sería la siguiente: Televideo Services Inc. 95% y Remigio Ángel González González, 5%. Allí, designaba como nuevo “President and Manager” del grupo al Sr. Juan Pablo Alviz. Ese documento fue utilizado después ante la Inspección General de Justicia y el ENACOM.

Tras la evaluación de las pruebas, Marijuan avanzó con el pedido de indagatoria para González González. “Concretamente esta parte imputa al nombrado la falsificación de un “Certificate of Amendment” de fecha 11 de abril de 2019, firmado por el imputado en forma unilateral –en representación de la firma Televideo Services Inc- y presentado ante la Secretaría de Estado de Delaware, Estados Unidos de América, el día 12 del mismo mes y año en el que, entre otras cosas, se dispone que los miembros de Grupo Belleville Holdings LLC y su participación sería la siguiente: Televideo Services Inc 95% y Remigio Ángel González González 5% y que el nuevo “President and Manager” del grupo era el Sr. Juan Pablo Alviz. Asimismo que dicho documento debidamente apostillado fue utilizado fraudulentamente con el objeto de desapoderar a Carlos Eduardo Lorefice Lynch de su calidad de accionista de la sociedad Grupo Belleville Holdings LLC con motivo de los trámites que se presentaran ante la Inspección General de Justicia y el ENACOM”, sostiene el escrito de Marijuán al que tuvo acceso Infobae.

“Reseñados los elementos de prueba reunidos a lo largo de la investigación corresponde valorar la significancia jurídico penal que esta parte asigna a las conductas investigadas. En sucesivas presentaciones efectuadas en la causa el argumento central de la defensa de Remigio Ángel González González radica en negar que Carlos Eduardo Lorefice Lynch hubiera adquirido el 65% del Grupo Belleville Holdings LLC, que los contratos oportunamente suscriptos eran simulados y que el nombrado carecía de la solvencia económica para adquirir ese paquete accionario por lo que la querella promovida tiene la exclusiva finalidad de consolidar un fraude”

Seguí leyendo

Canal 9: piden la indagatoria de Remigio Ángel González González por los delitos de falsedad ideológica y estafa

Sigue la pelea por la propiedad de Canal 9