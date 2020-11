Felipe Miguel reclamó que la oposición defienda la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires: “No sean funcionales a la quita”

El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, en su informe semestral ante la Legislatura porteña.

El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel hizo hoy una enérgica defensa de la gestión en la Ciudad y del Presupuesto 2021 ante la Legislatura porteña, y renovó sus críticas a la quita de los fondos coparticipables definida por el gobierno nacional, al convocar a todos los legisladores porteños, diputados y senadores nacionales a que defiendan los recursos del distrito.

“Tenemos que anteponer los intereses de la gente por sobre los de la política. Los diputados nacionales por la Ciudad deben defender los intereses de los vecinos”, consideró el ministro coordinador del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en su informe semestral de gestión.

En su exposición en la Legislatura, Miguel explicó que los vecinos aportan el 22% del total de los recursos coparticipables a nivel nacional y que, tras el recorte, podrían empezar a recibir sólo el 1,4 por ciento. Esa reducción volvió a ser calificada como “inconstitucional” y que estaba destinado a la seguridad de los 3.000.000 de vecinos que habitan en la Ciudad de Buenos Aires.

“Esos recursos que la Ciudad aporta son de los ciudadanos de Buenos Aires. De cada argentino que vive, estudia, trabaja, transita o se atiende en la Ciudad. Son el fruto de su esfuerzo y de su trabajo, por eso merecen ser valorados y respetados”, apuntó el jefe de Gabinete.

“ En la Ciudad vivimos en un Estado que funciona y vemos adónde va cada peso que se gasta. Lo podemos controlar, lo podemos medir y lo podemos vivir , tanto cuando mandamos a nuestros hijos a alguna de las 54 escuelas que construimos en los últimos cuatro años y en las 9.000 vacantes nuevas que generamos, como cuando necesitamos atender nuestra salud y contamos con 450 camas de terapia intensiva que agregamos para la pandemia, o mismo cuando vamos a cualquier Centro de Salud y tenemos ahí nuestra historia clínica electrónica”, completó.

En ese marco, el jefe de Gabinete expresó que la disminución de la recaudación como consecuencia de los efectos de la crisis sanitaria y del recorte de la coparticipación “de ninguna manera se van a ver afectadas la salud, la educación ni la seguridad, que son áreas fundamentales para la calidad de vida”. Por lo tanto, se “conservará la responsabilidad sobre todas las competencias que les fueron transferidas”. “Casi uno de cada cuatro pesos coparticipables que recibe el Gobierno nacional los aporta la Ciudad, y se pretende que reciba menos de una décima parte”, insistió en reclamo del porcentaje de recursos que había sido establecido por DNU durante el gobierno de Mauricio Macri.

Al referirse al Presupuesto 2021 presentado en la Legislatura, el funcionario consideró que se trata de un presupuesto de contingencia que va a implicar una fuerte reducción del gasto público, suspensión de obras, revisión de grandes contratos y algunas medidas transitorias.

“Vamos a dar de baja el alquiler de algunos edificios públicos, y vamos a hacer reducciones en el mantenimiento de los restantes edificios gubernamentales y en el pago de servicios como luz, agua y gas. Para eso ya estamos trabajando en una normativa para implementar el teletrabajo en el Gobierno de la Ciudad , sin afectar su normal funcionamiento”, explicó. “Quiero garantizar a los vecinos de la Ciudad que vamos a sostener las partidas destinadas a las áreas esenciales como Educación, Salud, Desarrollo Social y Seguridad”, destacó.

Finalmente, Miguel se dirigió nuevamente a los legisladores de la Ciudad y les pidió defender a los porteños: “ No sean funcionales a la quita de una parte de la educación pública que reciben 340.000 alumnos en la Ciudad. No sean funcionales a la quita de una parte de la salud pública, que realiza 9.000.000 de atenciones al año a vecinos de la Ciudad y de otras partes del país. No sean funcionales de la quita de una parte de la seguridad de los que circulan por la Ciudad. La gente está cansada de estas actitudes y espera de la política otros comportamientos, otros valores: que la escuche, que la comprenda y que la represente”.

El reporte de Felipe Miguel obedece a la Ley 6.296 de la Ciudad de Buenos Aires, que establece que el jefe de Gabinete debe concurrir ante la Legislatura dos veces por año para informar sobre la “marcha del plan general de Gobierno” y, en los días previos a la presentación, los diputados y diputadas le hacen llegar sus preguntas.

La sesión especial comenzó con una exposición del funcionario y, luego le tocó el turno de los bloques legislativos para intervenir de acuerdo a la cantidad de miembros de cada bancada. El último informe fue en agosto pasado y, en esa ocasión, Miguel recibió en los días previos cerca de 1.900 preguntas de los legisladores.

Las críticas de la oposición

Tras el cierre de la intervención de Felipe Miguel, los bloques de la oposición expresaron su desacuerdo con el reporte del Gobierno de la Ciudad.

El legislador porteño y asesor presidencial Leandro Santoro expresó su preocupación por la “actitud cínica” porque se reivindica la labor de los enfermeros y enfermeras, mientras siguen pendiente para que sean “reconocidos como profesionales de la salud de la Ciudad”. “¿Si no es en este momento para ser reconocidos, en plena pandemia, cuándo?”, apuntó.

Además, el dirigente radical alineado con el kirchnerismo cuestionó el impuesto a los sellos que gravará los gastos en las tarjetas de crédito y lamentó que no haya medidas que apunten a los sectores vulnerables. “ No hay ninguna medida para las verdaderas víctimas de la pandemia”, sostuvo .

“Siempre se ha privilegiado a los sectores más corporativos de la Ciudad, lo único que se ha hecho es la reapertura de los comercios y lo existente”, aseguró ante la Legislatura porteña. “Es increíble como en un contexto de recesión hacen exactamente lo contrario, y eso es lo que sucedió de gravar con un impuesto al sello al consumo de las tarjetas de créditos, que desalientan la bancarización y el consumo, por este camino se le vas caer más la recaudación”, fustigó, y apuntó como contrapropuesta la redefinición del impuesto a los ingresos brutos y gravar como las “entidades financieras, supermercados y laboratorios”.

A su turno, la legisladora porteña del PTS en el Frente de Izquierda, Myriam Bregman fustigó: “¿Cuántas veces dijo coparticipación? Yo había contado seis, y después me perdí. En un momento pensé, vamos a un período especial como en Cuba. Hago un chiste porque no lo puedo creer ”. Además, se protestó contra los “negocios inmobiliarios” que impulsa no solo el oficialismo sino que votó el bloque de Frente de Todos, asimismo como el proyecto de venta de terrenos en Costa Salguero.

Los indicadores del informe de gestión semestral

El jefe de Gabinete presentó los siguientes resultados de gestión sobre la marcha del Gobierno de la Ciudad:

- Se hicieron 775.839 hisopados, de los cuales 274.202 dieron positivo, junto con la confección a un estudio de seroprevalencia que arrojó que el 14% de los porteños ya tuvo el virus.

- Los 34 hospitales, los 46 centros de salud, los 2 CEMAR y los 29 dispositivos Detectar reciben semanalmente todos los insumos que solicitan. También se instalaron 22 UFU.

- En total se estima que este año la pérdida de ingresos de la Ciudad va a ser de 72.000 millones de pesos, que con la quita de la coparticipación alcanzaría una pérdida anual podría ser 85.000 millones.

- Hasta fines de agosto, se reorientaron 17.133 millones de pesos hacia el sistema sanitario, asistencia social y educación.

- Desde que se aplicó decreto de la quita de coparticipación del Poder Ejecutivo nacional, la Ciudad dejó de recibir 8.786 millones de pesos, que anualmente representará una pérdida de 13.000 millones.

- 5.000 porteños se incorporaron al programa Ticket Social, más de 100.000 al programa Ciudadanía Porteña y más de 16.000 recibieron la Atención para Familias en Situación de Calle.

- Creación del programa Desarrollo de Perfiles para que personas de barrios populares accedan a procesos de orientación y formación para insertarse en el mercado laboral.

- Construcción de más de 3.800 viviendas nuevas y 146.000 metros de redes de servicios básicos.

- Recepción de más de 38.500 llamados a la Línea 144 contra la violencia de género. Se habilitó la opción para que las víctimas de violencia de género pudiesen denunciar o pedir ayuda por WhatsApp.

- Lanzamiento del “Programa A la Par” para acompañar a las mujeres embarazadas, principalmente adolescentes, durante todo el proceso de embarazo y después de que nace el bebé.

- Entre enero y octubre, los robos bajaron un 48% con respecto al año pasado. En octubre, cuando la circulación en la Ciudad volvió a aumentar fuertemente, hubo un 42% menos de robos que en el mismo mes del 2019.

- Unas 10.000 cámaras de seguridad monitorean las calles, los subtes y las autopistas; 8.000 cámaras en 2.000 colectivos y un sistema de grabación en los patrulleros.

- Aumento 4% en el uso de la bicicleta: antes de la pandemia, del total de los viajes diarios, el 0,4% se hacía en bicicleta.

- En septiembre se sumaron 17 kilómetros de ciclovías sobre las avenidas Córdoba, Corrientes, Estado de -Israel y Ángel Gallardo. La red cuenta con 250 kilómetros. En el primer mes, los viajes en bicicleta por la avenida Córdoba subieron un 186% y los viajes en bicicleta por la avenida Corrientes un 113%.

- Con el Telepase obligatorio se sumaron 799.899 vecinos de forma gratuita y online, y más del 90% de los autos que circulan por las autopistas ya cuenta con este dispositivo.

- Hubo inspecciones 53.000 columnas de alumbrado y 1.615 arreglos, se resolvieron 9.915 baches, se avanzó en la poda de 2.456 árboles en estado crítico que corrían riesgo de caerse.

- Se realizaron 294.315 metros cuadrados de veredas.

- Reestreno de forma digital más de 40 obras históricas y actuales del Teatro San Martín, junto a la transmisión virtual del Complejo Teatral de Buenos Aires de obras de teatro, documentales, podcast, ballet y títeres.

- Desde el 13 de noviembre los teatros funcionan con público reducido hasta un 30% de su capacidad y se lanzó el premio estímulo del Complejo Teatral, que beneficiará a más de 15.000 trabajadores y 450 salas independientes.

- La línea 147 atendió más de 3.500.000 de llamados.

