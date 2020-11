Fernán Quirós: “Me parece tremendamente relevante el viaje de Vizzotti a Rusia por la vacuna"

Fernán Quirós habla sobre la vacuna rusa





El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, celebró el viaje realizado la semana pasada por la funcionaria nacional Carla Vizzotti para interiorizarse sobre la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V, que se encuentra en fase 3 de pruebas al igual que otras 9 fórmulas.

“ Me parece tremendamente relevante el viaje y festejo que el gobierno esté trabajando con todos los fabricantes ”, aseguró el funcionario del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta este lunes en una de las tres conferencias de prensa semanales que suele encabezar.

No obstante, se esforzó por explicar en qué etapa de ensayo se encuentran las dosis que podrían ser aplicadas contra la enfermedad que tiene en vilo al mundo y aclaró que la aparición de una vacuna no mitiga el riesgo de un rebrote si no se adoptan otras medidas generales de precaución.

“Hay 11 vacunas corriendo en fase 3. Esto significa que se realiza la aplicación a un grupo masivo. Azarosamente, a un subgrupo se le da la vacuna y a otro no. Y a partir de ahí se hace un seguimiento para evaluar si las personas a las que se les aplicó la vacunan tienen en menor frecuencia la enfermedad o si se evitan formas graves de la enfermedad. Este aspecto es la eficacia relativa de la vacuna y aparentemente todas presentan una eficacia similar", introdujo.

“El segundo aspecto que se estudia es la seguridad. Eso significa analizar a lo largo de tres a cuatro meses qué efectos adversos podría producir. Y en una tercera etapa viene el seguimiento al grupo durante dos años para evaluar la seguridad a largo plazo, algo que no vamos a tener definido por razones obvias”, ahondó.

El drama económico y social provocado por la pandemia ha acelerado etapas y plazos habituales para la ciencia, pero hasta que no se respondan estos dos interrogantes (eficacia y seguridad) las autoridades no pueden saber cuál es la vacuna adecuada y cuándo va a estar disponible para su aplicación. Por eso -especificó Quirós- es importante trabajar con todos los fabricantes y gobiernos para tener listos los contratos y las relaciones comerciales para cuando se determine cuáles son las dosis más idóneas.

“Hay algunos fabricantes que prometieron brindar la información (sobre los resultados de la fase 3) a fines de noviembre. Entiendo que el grupo de Rusia tendrá los resultados en enero. Cuando tengamos toda esa información, vamos a saber con qué vacunas contamos, cuáles podemos tener y con cuáles vamos a contar en el país”, completó el ministro.

En busca de la vacuna rusa

Santiago Cafiero habla sobre la vacuna rusa





La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, viajó la semana pasada a Rusia para informarse sobre la vacuna contra el coronavirus Sputnik V, que se encuentra en fase 3 de pruebas al igual que otras fórmulas creadas por los laboratorios Pfizer y AstraZeneca.

La visita de la funcionaria al país de Vladimir intentó mantenerse bajo secreto de Estado. Sin embargo, el dato trascendió y este fin de semana el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dio algunos detalles sobre la misión oficial.

“De las vacunas más avanzadas, es la única que no tiene punto focal en la Argentina. El viaje no fue secreto, ella salió por Ezeiza”, bromeó para contrarrestar las versiones. Y explicó: “Fue a recabar la información necesaria para traerla aquí y analizarla como lo estamos haciendo con el resto de las vacunas”.

En un reportaje concedido a C5N, Cafiero indicó ante una consulta de la periodista Luciana Rubinska que el gobierno argentino no se casó con ninguno de los proyectos de vacuna que están en marcha y el objetivo de las autoridades es que la dosis esté lo antes posible en la Argentina una vez que obtenga la aprobación de los organismos internacionales de salud.

“Necesitamos tener una relación directa y estrecha con todos los proyectos que están avanzados para poder conseguir la vacuna lo antes posible”, completó.

La vacuna es la principal apuesta del presidente Alberto Fernández para evitar un rebrote de covid-19, según informó Infobae este lunes.

La Sputnik V, desarrollada por el Centro de investigaciones epidemiológicas y microbiología Gamaleya, aparece como una de las opciones debido a que se encuentra en la fase 3 de los ensayos clínicos y que la administración de Putin adelantó que están “listos para vender la propiedad intelectual” de la misma.

Rebrote .

A medida que aumentan los casos en Europa y se agrava la segunda ola de coronavirus, surgen dudas de cómo se prepara la Argentina para un fenómeno que podría iniciarse en febrero o marzo del 2021. Quirós explicó que la vacuna podría evitar formas graves o mortales de la enfermedad en pacientes graves, pero eso no implica evitar el rebrote. Por eso, el resto de la ciudadanía va a tener que seguir cumpliendo con pautas generales de prevención.