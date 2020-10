Luego de la reaparición de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta volvió a participar del zoom de Juntos por el Cambio

Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta (NA)

Con el regreso de Horacio Rodríguez Larreta, hoy se produjo una nueva reunión virtual de Juntos por el Cambio, el encuentro que el jefe de Gobierno había evitado la última vez que se realizó, hace quince días. En ese momento, se especuló que se debía a cierto disgusto por la reaparición de Mauricio Macri en el escenario mediático, al punto que incluso hubo quienes creyeron que se habían discontinuado los zooms de la cúpula de la coalición opositora para evitar debates incómodas.

Sin embargo, entre la dirigencia del PRO se aseguró que la decisión de realizar cada quince días las videoconferencias de la cúpula se había tomado antes y también que “Horacio no tiene ningún problema con que Mauricio recupere su vínculo con la sociedad. Es más, lo ayuda . Además, es lo lógico que salga a hablar en algún momento, hace tiempo que quería hacerlo y bastante callado estuvo durante mucho tiempo”.

Como sea, lo concreto es que en la reunión de hoy no estuvo María Eugenia Vidal, aunque viene levantando el perfil en la provincia de Buenos Aires. “Supongo que no quieren aparecer y desaparecer siempre juntos con Horacio”, fue la explicación que se dio en ámbitos de la coalición. Tampoco Miguel Ángel Pichetto fue de la partida, aunque su presencia en estos encuentros suele ser discontinuada.

Los que sí estuvieron fueron la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, el presidente de la CC, Maximiliano Ferraro. También Martín Lousteau, vicepresidente del Senado, Mario Negri (titular del interbloque de Diputados), Luis Naidenoff (del interbloque del Senado), Humberto Schiavoni (presidente del bloque PRO del Senado), Juan Manuel López (titular del bloque CC de Diputados).

La presencia de Lousteau junto a la de Naidenoff buscó apaciguar las aguas entre ambos, que tuvieron una dura discusión que, desde las autoridades de la coalición, consideran generada por Cristina Fernández de Kirchner para dividir a la oposición en un momento en que el oficialismo bucea nuevas alternativas para superar la parálisis que tiene el cargo del Procurador General, que sigue en manos de Eduardo Casal a pesar de que asumió en forma transitoria hace dos años y aún no pudo ser reemplazado.

La reunión fue corta y no llegó a durar 45 minutos. Se abordó un asunto de crucial importancia para el Gobierno como es la aprobación del Presupuesto. Aunque no se quiso dar detalles, Infobae pudo saber que el equipo que lo está analizando es muy crítico con el proyecto porque lo considera inconsistente y “superado por la realidad". El rechazo de plano en Diputados no estaría, todavía, en los planes, aunque hubo quienes lo plantearon en el zoom y podría llegarse a esa conclusión si no hay señales más claras de parte del oficialismo. “Es una minoría ruidosa las que está en esa postura”, dijeron fuentes del interbloque.

La mesa nacional de Juntos por el Cambio acordó un comunicado pidiéndole al Gobierno que “se haga una defensa clara de la propiedad privada y le exige que garantice el cumplimiento de este derecho constitucional sin ambigüedades”. Además, le solicitó “a los funcionarios que integran la coalición del gobierno que se abstengan de tomar posiciones en favor de la toma de tierras”.

Y respecto a las versiones de que se eliminarían “por única vez” las Primarias Abiertas y Obligatorias (PASO), que en principio fueron desmentidas por funcionarios del área, la Mesa Nacional planteó que “no se pueden cambiar las reglas electorales cada vez que un partido llega al poder”. “Deben ser estables y conseuadas por todos los espacios políticos”, puntualizó.

