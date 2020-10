Santiago Cafiero: “Argentina se va a pegar un porrazo enorme producto de la pandemia”

Santiago Cafiero sobre el ajuste económico

El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, insistió en que Argentina “no tiene posibilidades de hacer un ajuste” y reconoció que el país “se va a pegar un porrazo enorme producto de la pandemia”.

En diálogo con El Destape Radio, el funcionario nacional subrayó que “veníamos de un gobierno muy malo, que dejó una pobreza de 40 puntos y una inflación de 54 puntos”. “Nuestra prioridad era desmontar la estructura que impulsaba la especulación financiera y desalentaba a la inversión productiva”, aclaró.

A su vez, al ser consultado sobre la posibilidad de realizar un ajuste en términos económicos, Cafiero aseguró que “no hay posibilidades” de que eso suceda porque no es una “prioridad o una herramienta” para el Gobierno.

Y agregó: “Aún si tuviera la posibilidad, Argentina se va a pegar un porrazo enorme este año producto de la pandemia, al igual que todo el mundo. No hay posibilidad de un ajuste en términos liberales. En ese sentido, también es imposible una devaluación, porque significa aumentar la pobreza y que se dispare la inflación” .

Con respecto a la ayuda estatal, Cafiero confirmó que habrá ATP 7 y que la AUH llegará a más niños y niñas. Sobre el IFE, respondió: “Estamos buscando herramientas para hacer una ayuda más focalizada, en caso de que no se pueda, habrá IFE 4”.

Por último, el jefe de gabinete se refirió al turismo y confirmó que Argentina recibirá turistas extranjeros: “Vamos a empezar esta semana con experiencias piloto para reanudar el turismo receptivo de países limítrofes”.

No obstante, aclaró que “para la reapertura total -de las fronteras- no están dadas las condiciones epidemiológicas” y sostuvo que “Argentina hoy en día no tiene la posibilidad de abrir turísticamente por completo”.

Esta mañana, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, confirmó que en los próximos días reabrirán las fronteras con Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile, para permitir el ingreso de turistas extranjeros, una idea en la que ya se venía trabajando desde hace algunas semanas.

Según precisó, será solo vía aérea a través de Ezeiza y vía marítima a través del Puerto de Buenos Aires, mientras los pasos terrestres continuarán cerrados.

Quienes arriben en vuelos, lo harán por el Aeropuerto de Ezeiza. En estos casos, los turistas tendrán como destino a la ciudad de Buenos Aires y por un plazo corto de tiempo, cuyo máximo sería de 10 días. Deberán presentar un test negativo de coronavirus, pero aún no se definió en qué momento del viaje.

Alberto Fernández y Santiago Cafiero

Por otro lado, Cafiero planteó que el mayor hito de su gestión fue la reestructuración de la deuda, "nos pusimos de acuerdo con el 99% de los acreedores”. Luego, indicó que “el segundo eje del Gobierno es la negociación que están "llevando adelante con el FMI, un prestamista de última instancia que asistió al gobierno de (Mauricio) Macri”.

“La tercera pata es el Presupuesto 2021. Es nuestra hoja de ruta porque este indica que no se van a pagar servicios de deuda, sino que será inversión para ciencia y tecnología, educación y salud”, explicó.

Seguí leyendo:

La NASA en problemas: la nave Osiris-Rex está perdiendo el material que recolectó de un asteroide

Etchevehere puso cadenas en el ingreso a Casa Nueva y su hermana lo denunció por secuestro

Todo lo que hay que saber de los nuevos créditos hipotecarios que impulsa el Gobierno: a quiénes van dirigidos y cuáles serán los montos

Horror en Salta: abusaron “en manada” de un joven con retraso mental, se filmaron y subieron el video a las redes sociales