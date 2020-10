Toma de tierras en Río Negro: Alberto Fernández acordó con la gobernadora la conformación de una mesa de diálogo para buscar una solución al conflicto

En medio de un clima de fuerte tensión política por la toma de tierras en la Patagonia, el presidente Alberto Fernández recibió hoy a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y acordaron la conformación de una mesa de diálogo para resolver el conflicto. Al mismo tiempo, coincidieron en el rechazo a la ocupación de terrenos y los cortes de ruta como formas de protesta social.

“Fue una reunión positiva y un excelente diálogo en el que coincidimos en la creación de una mesa de diálogo con la participación de distintas fuerzas políticas de Río Negro bajo la supervisión de la ministra de Justicia, Marcela Losardo”, expresó la gobernadora Carreras al término de un encuentro a solas con el Presidente en la Casa Rosada.

A la vez, la mandataria de Río Negro destacó que el Presidente coincidió en rechazar la toma de tierras y el corte de rutas como una forma de protesta . Se refería a la toma de tierras que hubo tanto en el campo privado de El Foyel como en la zona de parques nacionales de Villa Mascardi por parte de grupos mapuches.

“No me siento intimidada pero me preocupa el conflicto y esto vine a plantearle al Presidente. No por mi persona sino por lo que sufren los vecinos. Mi presencia puso en evidencia lo que viven los vecinos y fue bueno porque visibiliza problemas”, dijo Carreras al hablar de los ataques que recibió anteayer cuando se acercó a la zona de la ruta 40 en Villa Mascardi y la camioneta en la que viajaba fue atacada por los usurpadores.

Para la mandataria de Río Negro los grupos que se manifiestan “deben actuar en medio de la democracia y la ley. El modo en que se plantea no lo avalamos. No se pueden tomar tierras o cortar rutas. El Presidente avaló esto y nunca tuvimos diferencias en esto", destacó Carreras en coincidencia con el jefe de Estado.

Respecto de las denuncias de la participación y apoyo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a la toma de tierras que había elevado Carreras, se acordó con Alberto Fernández que será la mesa de diálogo y la ministra Losardo, de la que depende ese organismo, la encargada de establecer “un dialogo directo para poder comprender mejor la situación que se vive”.

En la mesa de diálogo que se conformará con diferentes fuerzas políticas de la provincia tendrá la coordinación de la ministra de Justicia. “Ella garantizará la mirada del Presidente”, acotó la mandataria provincial en relación a la marcha de este espacio de negociación que se busca armar para dar una solución al conflicto.

Anteayer, en diálogo con Infobae, la mandataria rionegrina había pedido a la Casa Rosada que “ponga un límite” a la intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que depende del gobierno nacional y que participa en forma activa en la toma de tierras apoyando en la logística a los grupos mapuches.

La gobernadora Carreras tiene documentada la participación del INAI en el apoyo tanto logístico como en la entrega de alimentos a los grupos que ocuparon las tierras de Parques Nacionales de Villa Mascardi al igual que la zona de El Foyel.

Carreras destacó hoy la intervención de la provincia de Río Negro en el caso de El Foyel, que finalizó con el desalojo de un predio privado y cuatro detenidos. Pero reiteró sus críticas hacia la postura “ambivalente” del gobierno nacional y en particular el INAI encabezado por Madgalena Odarda, tras el ataque con piedras a su comitiva en la ruta 40 en las cercanías a la ocupación mapuche de la lof Lafken Winkul Mapu, ubicada en un parque nacional Nahuel Huapi.

Consultada sobre el rol del INAI en las ocupaciones mapuches, la gobernadora no dudó: “El INAI no solo avala este tipo de actitudes, sino que las financia. Lo hemos denunciado. Está demostrado que lleva alimentos, elementos de logística y los asisten permanentemente, hasta los trasladan en vehículos oficiales como si fuera un taxi”.

Según Carreras, ese tipo de intervenciones “ha ido acrecentando la conflictividad”. “El INAI debería distinguir aquellos pueblos que reconocen la autoridad y de los que no la reconocen, esto marca una línea de vivir en democracia pacíficamente”, sostuvo.

En más de una oportunidad, el INAI rechazó las acusaciones de parte de Arabela Carreras sobre el apoyo con recursos a las tomas de tierras. “Ninguna línea de acción del organismo que presido colisiona con lo dispuesto por las normativas vigentes”, señaló Odarda. No es lo mismo que opina la mandataria de Río Negro.

