Macri consideró que las medidas del Gobierno contra el Covid-19 “fueron ineficaces” y remarcó que hay que “recuperar las libertades individuales”

La conducción nacional de Juntos por el Cambio reclamó al Gobierno “equilibrio entre economía y sanidad” porque “la realidad habla por sí misma: la economía se destruye día a día y la salud también” y exigió “permitir la circulación entre gente que precisa trabajar eliminando las aduanas internas”, para lo cual consideró que “debe comenzar a normalizarse el transporte aéreo, terrestre e interjurisdiccional, con los protocolos correspondientes, como ya ocurre en todos los países”.

En la habitual videollamada que mantienen los lunes, los dirigentes de la coalición opositora insistieron, además, en que “es hora de poner foco en la educación y volver a las clases con protocolos, comenzando con los que no han tenido acceso a ningún tipo de conexión, garantizando la continuidad pedagógica y evaluación de los estudiantes de 5° y 6° año y los de primaria”.

Para la mesa nacional de JxC, “la cuarentena extendida no ha frenado la circulación comunitaria y hemos llegado a esta situación extrema, con educación limitadísima, con pérdida de empleo y de actividades que todos los días bajan sus persianas y sin un horizonte claro” , ante lo cual destacó que “la responsabilidad individual y colectiva se ha demostrado como el mejor antídoto”.

“Es ahí donde debemos poner el eje para no seguir con ciudadanos cada día más pobres y angustiados por la realidad de la falta de un plan de salida lógico y coherente”, sostuvieron.

Macri y Rodríguez Larreta tuvieron coincidencias en la videollamada de este lunes de Juntos por el Cambio

Al intervenir sobre el final de la charla virtual, Mauricio Macri propuso al resto de la dirigencia opositora “empezar a hablar” de la necesidad de llegar a una “nueva normalidad” en donde se “equilibren las medidas sanitarias y las económicas” y criticó “la posición extrema” del Gobierno.

Para el ex presidente, las medidas adoptadas por Alberto Fernández para contener los contagios del COVID-19 resultaron “ineficaces, como lo habíamos advertido” e hizo hincapié en que “se deben recuperar las libertades individuales que están contempladas en la Constitución Nacional”.

De la videollamada participaron, además de Macri, otros dirigentes del PRO como su presidenta, Patricia Bullrich; Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y Humberto Schiavoni; el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, y los representantes de ese partido Mario Negri, Martín Lousteau y Luis Naidenoff, y los miembros de la Coalición Cívica (CC) Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Maricel Etchecoin, además de Miguel Angel Pichetto.

Los presentes en la charla virtual, contrariamente a lo que se preveía, decidieron no hablar la reunión que mantendrá la Corte Suprema de Justicia este martes para tratar la situación de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, quienes iniciaron causas judiciales para continuar en los cargos de los que fueron desplazados.

Mario Negri, Cristian Ritondo y Maximiliano Ferraro

Entre los dirigentes de JxC coincidieron en que “no había mucho más para decir” sobre la reunión de la Corte y que “corrían el riesgo de que se malinterpretara” lo que hablaran.

Aun así, luego de Macri y Rodríguez Larreta se solidarizaron con el juez Ricardo Lorenzetti por el escrache ante su casa en la ciudad santafesina de Rafaela, el diputado de CC Juan Manuel López dijo que “es un apriete inadmisible” si “el juez tiene individualizados a los responsables”. “No comparto protestar ante la casa de nadie, pero responder intimidando al que se manifestó es mucho”, sostuvo en su cuenta de Twitter.

En la misma línea, Paula Oliveto, diputada nacional de CC y presidenta de la agrupación en la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo en Twitter: “Qué raro que no se solidarizan con millones de argentinos que con frío, esfuerzo y pasión están en las calles pidiendo justicia a jueces que no ven y no escuchan. Me solidarizo con las víctimas a las que la justicia no les da respuestas”.

Durante el encuentro virtual de Juntos por el Cambio también se analizó la agenda de temas parlamentarios, donde se ratificó la postura de los interbloques, aunque aún no hay precisiones sobre cuándo se tratarán el presupuesto 2021 y el impuesto a la riqueza en ambas cámaras legislativas.

Juan Manuel López y Paula Oliveto

Rodríguez Larreta hizo un repaso de la situación sanitaria en la Ciudad de Buenos Aires y habló sobre las alternativas que maneja su gobierno luego de la presentación ante la Corte Suprema de Justicia contra la Nación por el recorte de fondos de la coparticipación de impuestos.

Además, se decidió apoyar el pedido de interpelación a las autoridades de Salud del gobierno de la Provincia de Buenos Aires que efectuaron los legisladores bonaerenses de Juntos por el Cambio, luego de que la administración de Axel Kicillof confirmó más de 3.500 nuevos muertos por coronavirus que aparecieron luego de que se comunicara la modificación en la carga de datos de las víctimas.

Sobre este tema, Bullrich había cuestionado al gobierno de Kicillof porque “prorrogaron la cuarentena una y otra vez, hasta dijeron que dominábamos al virus” y “tras seis meses nos enteramos que hay 3523 nuevos bonaerenses fallecidos”. Y señaló: “¿Así tomaron decisiones? Han hecho un desastre en salud, economía, educación y libertad. Profundizaron todos los problemas”.

