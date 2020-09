La Justicia bloqueó el link desde el que se podían descargar los archivos que los hackers robaron a Migraciones

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, interinamente a cargo del juez Sebastián Ramos, hizo lugar a una cautelar solicitada por la Dirección Nacional de Migraciones y ordenó bloquear el ingreso desde cualquier parte de la Argentina al link desde el que se podían descargar los archivos que un grupo de hackers robó de los sistemas de ese organismo.

De acuerdo con el fallo, al que tuvo acceso Infobae, el magistrado le encomendó al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) “el cumplimiento inmediato” de esta medida, por lo que ya no se puede ver el contenido de la página que los delincuentes informáticos habían puesto a disposición de los usuarios de internet luego de que fracasara la extorsión.

De esta manera, Ramos, que se encuentra en reemplazo de su colega Guillermo Marijuán, avanzó con el “urgente pedido” que había hecho Migraciones para que se protejan los datos sustraídos, debido al “peligro serio" que representa su difusión.

Originalmente, el organismo había solicitado ante el fiscal del caso que se “oficie a todos los buscadores de internet para que bloqueen la totalidad de los resultados de búsqueda que eventualmente pudieran llevar al link informado oportunamente”.

Puntualmente, se buscaba que las principales herramientas de consulta en la web, “como por ejemplo: Google, Yahoo, Bing, Baidú, Yandex, Ask, AOL, Duckduckgo, etc”, no mostraran las páginas que estuvieran relacionadas con este tema, excepto aquellas que fueran periodísticas.

Edificio de la Direccion Nacional de Migraciones.

Según la apoderada de la entidad damnificada, María Eugenia Lachalde, así se conservarían “los derechos del Estado en general, de la Dirección Nacional de Migraciones en particular" y de las personas eventualmente perjudicadas por la publicación de estos archivos.

Como informó días atrás Infobae, entre los datos que fueron revelados pos los hackers tras no recibir el pago del rescate que habían exigido, estaban los nombres, direcciones, números de documentos, edades, celulares y cuentas de correos electrónicos de los repatriados que volvieron al país debido a la crisis producto del coronarvirus.

Dentro de todo el material que fue robado, aparece la información de los alemanes, australianos, canadiense, israelíes, noruegos, chilenos, franceses, hondureños, suizos y brasileños que pisaron la Argentina durante la cuarentena, además de las identidades de cuatro agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el registro con el ingreso de un violador a la provincia de Mendoza y una investigación sobre una posible red de trata proveniente de India.

El fiscal del caso había señalado que con la difusión de estos archivos existe un “riesgo cierto e inminente de sufrir perjuicios sobre el interés público, el patrimonio estatal u otros derechos de su titularidad” y remarcó que no existe “perjuicio alguno sobre los buscadores por cumplir lo solicitado”.

Parte de la información robada.

Sin embargo, el juez Ramos se limitó a ordenar el bloqueo del link específico en el que se podía descargar el material robado por los hackers y le pidió a Migraciones que, en el plazo de 24 horas, le precise cuáles son las otras direcciones de internet en el que está “el contenido al que considera que no debería accederse”.

Fuentes del organismo explicaron a este medio que esta decisión se debe a que es imposible controlar todo lo que circula en la deep web y que incluso tampoco se puede impedir el ingreso a esa página desde el exterior.

El hecho en sí fue denunciado el 27 de agosto pasado, cuando los delincuentes informáticos lograron romper los sistemas de seguridad digitales de varios pasos fronterizos y ocasionaron una caída de los servicios, por lo que las autoridades decidieron en aquel momento suspender el tránsito internacional de personas durante 4 horas para evitar errores, hasta que paulatinamente los servidores volvieron a funcionar.

