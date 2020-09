El vínculo entre los intendentes de Juntos por el Cambio y el Gobierno luego de la quita de fondos a Horacio Rodríguez Larreta

Néstor Grindetti (Lanús), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Jorge Macri (Vicente López) y Julio Garro (La Plata). Los intendentes del PRO en el conurbano bonaerense

Creyeron que iban a ser parte de una solución consensuada para resolver el conflicto con la Policía Bonaerense y terminaron saliendo en la foto con la que Alberto Fernández justificó la quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires para traspasárselos a Axel Kicillof. Los intendentes de Juntos por el Cambio del conurbano se sienten incómodos. Saben que esos más de 30 mil millones de pesos de coparticipación que el gobierno nacional le sacó a la Ciudad para destinarlos a la Provincia los beneficiará para atender la escalada de la inseguridad, pese a que la misma decisión afecta política y económicamente a Horacio Rodríguez Larreta, el principal referente de su espacio.

En Olivos estuvieron Jorge Macri (Vicente López), Néstor Grindetti (Lanús), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Jaime Méndez (San Miguel) y el radical Gustavo Posse (San Isidro). De los jefes comunales del PRO, el único ausente fue el de La Plata, Julio Garro.

“Cuando empezó hablar y puso el foco en la institucionalidad, pensé ‘estoy en el lugar correcto, hicimos bien en venir’, pero empecé a sentirme raro cuando empezó a comparar con la Ciudad de Buenos Aires", expresó Jorge Macri al día siguiente del anuncio. Incluso, para graficar la “incomodidad” reveló que pensó en levantase en medio del discurso e irse: "No lo hice porque pensé que los problemas institucionales debemos enfrentarlos en conjunto. Más allá de chicanas e incomodidades, el problema es real y concreto. Si nos levantamos y nos vamos, ¿Qué mensaje le damos a los policías que hasta ese momento no aceptaron dialogar con el Presidente? Pero no fue cómodo”, enfatizó el jefe comunal de Vicente López.

Los cuatro del PRO al término de la conferencia tuitearon al unísono: “No teníamos información del anuncio, vinimos a reunirnos para escuchar y debatir, nada de eso sucedió”. Garro no fue parte parte de la foto en la quinta presidencial pero compartió el mismo mensaje que sus colegas.

Los intendentes y sus entornos, consultados por Infobae, pidieron explícita reserva de la fuente. Aún perdura la bronca y están pensando cuál va a ser el próximo paso. Por lo pronto, desde el lunes buscarán respuesta en las autoridades provinciales, ya que desde el Gobierno de Kicillof no les han informado hasta el momento cómo se implementará el plan de seguridad y el reparto de los recursos coparticipados. “Fuimos a bancar responsablemente la institucionalidad y nos encontramos con una cosa que sorprendió a todos, incluso al propio Horacio”, declaró uno de ellos.

Alberto Fernández se encargó de llamar a Jorge Macri, a Diego Valenzuela y a Néstor Grindetti. Habló con cada uno de ellos, ofreció sus disculpas por el momento incómodo del miércoles pasado y justificó que “suponía que desde Provincia les habían avisado”. “Desde Gobernación nos invitaron pero nos habían dicho que no sabían el tema”, dijo otro de los intendentes opositores.

Antes de confirmar la asistencia, Macri, Valenzuela, Grindetti y Garro debatieron entre ellos y decidieron ir a Olivos principalmente por el clima de tensión policial que se había desatado en la puerta de la quinta presidencial. Suponían que a lo sumo se tendrían que aguantar alguna crítica a María Eugenia Vidal o Mauricio Macri. “ Decidimos ir porque está la Policía sublevada -armada- en la puerta de la casa donde vive el Presidente. Tenemos que mostrar institucionalidad, sino aparecemos nosotros como parte de la sedición” .

Sobre el llamado del Presidente, uno de ellos destacó que “mostró predisposición", ya que "fue una charla positiva, clara y sincera”. “No estoy de acuerdo con la decisión pero el hecho de que te llame para explicar y manifestar que la intención no era generar incomodidad y la vocación de seguir trabajando en base al diálogo, incluso con Horacio, es un buen gesto”, admitió.

“Está tratando de sostener el último hilo de relación, ¿Qué tan sincero fue? Creo que es un tipo de códigos, y hay una cosa que es cierta: a él no le agregaba nada ni le quitaba nada que estuvieran sentados, cosa que si le agregaba al gobernador que puede decir ‘te traje a la oposición y te la senté’”, analizaron en una de las intendencias macristas al tiempo que maneras aseguraron que “la relación con Alberto quedó impecable”.

Es que más allá de como impacte la quita de fondos para Larreta -a quien respaldan en su reclamo a la Corte Suprema-, Grindetti, Garro, Valenzuela, Méndez, Posse y Macri se verán beneficiados incluso indirectamente ya que el solo hecho de tener efectivos de seguridad mejor pagos calmará la tensión que se desató esta última semana.

Sin embargo desconfían de Axel Kicillof y temen ser discriminados del reparto de esos más de 30 mil millones de pesos. De hecho recuerdan que meses atrás, cuando se hizo el despliegue de fuerzas federales en el GBA, tuvieron que ir a golpearle la puerta a Sabina Frederic ya que desde Gobernación habían repartido los gendarmes en municipios oficialistas. También le pasan factura por deudas que tiene la Provincia con las comunas, y el atraso en la aplicación del Fondo de Infraestructura Municipal.

“Como bonaerense el aumento de coparticipación lo necesitamos, pero queremos que sea en un marco de diálogo y consenso y que los fondos que vengan a Provincia se coparticipen, no tengo claro que el Gobernador lo vea así” , analizaron en otro de los distritos macristas.

Los intendentes de Juntos por el Cambio no participaron del anuncio de Kicillof

La disconformidad con el gobernador se mantiene pese al llamado de Alberto Fernández. De hecho no asistieron el jueves al anuncio que hizo Kicillof sobre la mejora salarial de las fuerzas de seguridad.

“El momento que atraviesa la Provincia requiere de una mirada amplia. Antes de acompañar un anuncio, los intendentes deberíamos ser convocados a una mesa para discutir los alcances de la medida, la implementación y el mensaje que vamos a transmitir”, reflexionó Julio Garro.

Otro intendente opositor dijo que no fue convocado desde Provincia y aseguró que después de esta semana se mantendrá el diálogo, pero lamentó: “Seguimos acumulando frustraciones...” .

En materia de seguridad sucede algo curioso: Sergio Berni es mejor visto por los intendentes de Juntos por el Cambio que por los propios. Los jefes comunales del Frente de Todos vienen cuestionando desde hace tiempo la figura del ministro, su exceso de participación mediática frente al aumento de la inseguridad. Menos micrófono y más escritorio, le exigen. E incluso trascendió esta semana que intendentes peronistas aprovecharon el descontrol con la Policía para exigir la cabeza del funcionario cristinista.

Sin embargo, en la oposición destacan su visión de la conflictividad de la provincia, su operatividad para atender los reclamos, y lo diferencian de Kicillof quien “no incluyó en su agenda la seguridad como prioridad”. “Un día la realidad te pasa factura, esperemos que esto provoque una reflexión”, analizó uno de los jefes comunales de la oposición sobre el conflicto con la bonaerense.

“Si el último aumento a la policía se lo diste en noviembre, ¿Pensaban que iban a aguantar todo el año? Se estiró mucho este tema. La policía boanerense es un organismo social jerárquico muy especial. Requiere además de recursos y sueldos, un apoyo político. Al policía le tenes que dar la mano y decirle ‘gracias’; exigirle, controlarlo y darle las herramientas. Si no lo haces, y después se anuncia un plan de seguridad enorme y no los mencionás, sienten que no son parte del proyecto. A eso sumale, aumento de la inseguridad, toma de tierras y covid. Hay policías del interior de la provincia que están laburando en el conurbano, duermen precariamente, cobran poco, un día se los convoca al Barrio Azul en Avellaneda, después ir a un control de tránsito.... toda esa sumatoria genera un desgaste”, razonó el mismo dirigente.

Protestas de la Policía bonaerense frente a la Quinta Presidencial

Haber salido en la foto del anuncio de la quita de coparticipación generó bronca en los intendentes de Juntos por el Cambio, pero seguirán manteniendo los canales de diálogo abiertos con Nación y Provincia. “Vamos a hacer todo lo posible para que no se rompa nada, ninguna situación política no tiene regreso, confío en que podamos entendernos”. "La actitud del Presidente de llamarnos fue positiva y con Provincia sigo con esperanza, aunque el tiempo va pasando. Hay cosas que no tienen que costar tanto”, lamentó este intendente.

¿Cómo sigue la relación de ahora en más? Este fin de semana los jefes comunales del PRO se encontrarán vía Zoom para analizar los pasos a seguir. Durante la semana le exigirán al gobernador precisión sobre el plan de seguridad y distribución de los fondos que Nación le quitó a la Ciudad para restablecer el orden en la Provincia.

