Alberto Fernández: “Quiero que la mamá de Facundo sepa que cuenta conmigo y con Axel Kicillof para saber qué sucedió”

El presidente Alberto Fernández

La querella de la familia de Facundo Astudillo Castro informó formalmente que el cuerpo encontrado en Villarino es el del joven que estuvo más de 80 días desaparecido, y el presidente Alberto Fernández contó que la madre del chico se comunicó con él para darle la noticia personalmente. El dato fue revelado este mediodía por el propio mandatario, durante un acto con dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Antes de empezar su discurso, el jefe de Estado pidió una licencia para hablar de un tema que no tenía que ver con la economía y la producción: “Cuando salía para acá me llamó la mamá de Facundo y me dio la mala noticia de que los restos eran de su hijo”.

“Quiero decirle a Cristina públicamente que cuenta conmigo y que cuenta con Axel (Kicillof), que los dos estamos comprometidos en saber lo que pasó”, apuntó el mandatario. “Todo nuestro cariño y solidaridad, Axel y yo estamos con vos. No dudes, estamos a tu lado, los dos queremos saber qué fue lo que pasó”, remarcó Fernández,, quien aseguró que tuvo “un amanecer ingrato” por la noticia, pero señaló que hay que “seguir adelante”.

