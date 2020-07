Reforma judicial: “La Corte Suprema debería tener 9 miembros”, consideró un integrante del nuevo consejo de asesores del Presidente

Andrés Gil Domínguez, integrante del nuevo consejo de asesores del Presidente en el marco de la reforma judicial

La conformación de una comisión de juristas para asesorar a Alberto Fernández en temas vinculados a mejorar el funcionamiento de la Justicia se convirtió en uno de los temas de la semana. Los nombres elegidos para integrar el consejo abrieron un debate que se ampliará, a todo nivel, cuando se conozcan los alcances del proyecto de reforma judicial que el gobierno nacional enviará al Senado en las próximas horas.

En la previa de la presentación formal del nuevo cuerpo de especialistas, habló uno de sus integrantes, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien se mostró “entusiasmado por la posibilidad de poder discutir con personas que piensan distinto, e intentar llegar a un diagnóstico para mejorar la Justicia”.

Antes de entrar en funciones, no tuvo reparos en exponer su mirada sobre el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJN), uno de los temas que más revuelo genera en el marco de la reforma judicial.

“Para mí, la Corte Suprema como ideal tiene que ser de 9 miembros y no la podés dividir en salas. Hay que mejorar el funcionamiento del acceso y de las causas que la CSJN resuelve. Son temas críticos, especialmente el funcionamiento, porque recibe entre 23 y 24 mil causas por año, de las cuales rechaza el 90% mediante la invocación de un artículo del Código Procesal Civil y Comercial”, analizó en declaraciones a FutuRöck.

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia

Tras ese diagnóstico, Gil Domínguez ofreció una alternativa para aliviar al Máximo Tribunal: “ Una posibilidad que ya fue propuesta es la de crear un tribunal de Casación Federal de sentencias intermedias. Ahí sí lo podés dividir en salas y la Corte quedaría desahogada ”. También consideró que deben ajustarse los tiempos de la Corte: “Tiene que tener plazos, no importa a quién se esté juzgando”.

Además se refirió al Consejo de la Magistratura y los posibles cambios de jueces de un juzgado a otro: “La Corte Suprema ya resolvió que los traslados (de magistrados) no son posibles si no participan los tres órganos que la Constitución establece, que son el Consejo, el Presidente y el Senado. El consejo podrá revisar si se han hecho traslados coherentes con el mecanismo, pero no tiene capacidad de anularlos”.

¿Un comité de asesores con perfil “Cristinista”?

Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner e integrante del comité de asesores del Presidente (Foto: Franco Fafasuli)

La composición y el funcionamiento del consejo de asesores del Presidente generó enorme revuelo, sobre todo por la inclusión de Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner . En ese sentido, al analizar los que hace foco en la presunta afinidad del comité con la vicepresidente, el constitucionalista señaló: “Esa puede ser una mirada a priori, que toma como relevante determinados sesgos de sus integrantes”.

“La otra mirada es que (la nómina) sostiene la paridad de género, el federalismo, la diversidad de funciones de sus integrantes y las materias en las cuales se especializan. Lo importante va a ser el funcionamiento y lo producido por la comisión, sobre eso se debe evaluar”, consideró.

Al analizar las razones que lo llevaron a aceptar la convocatoria del jefe de Estado, Gil Domínguez destacó: “Fundamentalmente porque me garantizó que el funcionamiento va a estar centrado en el debate, el pluralismo, que va a haber mayorías y minorías, y si yo no estoy de acuerdo (en algún tema), mi postura va a poder quedar expresada a la vista de la sociedad; y si esto es elevado al Congreso, puede ser considerado por los miembros del Parlamento. Es una posibilidad que me motiva”.

“Es la primera vez que se intenta algo distinto. Saldrá bien o saldrá mal, pero se intenta algo distinto”, destacó el constitucionalista en diálogo con El Destape Radio. En el mismo sentido, apuntó: “Ningún gobierno desde el 83 intentó romper la conexión entre Comodoro Py y los servicios. Esta es la primera vez”.

SEGUÍ LEYENDO

Críticas por la designación del abogado de Cristina Kirchner en el consejo de asesores que modificará

Alberto Fernández buscará que la reforma judicial se apruebe antes de fin de año y definió quiénes integrarán el consejo de asesores para modificar la Corte Suprema