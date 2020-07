Consejo de la Magistratura: el oficialismo buscará dar el primer paso para revisar los traslados de jueces

El Consejo de la Magistratura (Maximiliano Luna)

El primer paso para revisar el traslado de 10 jueces que son objetados por el oficialismo podría darse este jueves. Ese día el bloque del gobierno nacional buscará aprobar un dictamen primero en la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura de la Nación y luego en el plenario del organismo. El dictamen para hacerlo se presentará hoy y anoche se terminaba de delinear. La idea es informar al Poder Ejecutivo sobre las irregularidades en esos traslados para que éste los remita al Senado. También se analizaba poner en conocimiento a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La discusión es sobre 10 traslados de jueces que de un tribunal pasaron a otro. Se trata de todos jueces federales, con cargos claves para las causas políticas y que en su mayoría fueron nombrados durante el gobierno de Mauricio Macri. El oficialismo objeta que el trámite constitucional de nombramiento no se completó porque no fueron aprobados por el Senado.

Los 10 jueces son Zunilda Niremberger, Juan Manuel Iglesias, Leopoldo Bruglia, Eduardo Farah, Germán Castelli, Esteban Hansen, Pablo Bertuzzi, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata. Sobresalen los nombres de Bruglia y Bertuzzi porque integran la Cámara Federal de Comodoro Py. Es el tribunal por el que pasan las investigaciones sobre corrupción.

Gerónimo Ustarroz (Maximiliano Luna)

La primera discusión se dio la semana pasada en la Comisión de Selección cuando se comenzó a analizar la nota que presentó el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Gerónimo Ustarroz. Allí quedaron marcadas las posturas. Por un lado, el oficialismo y sus aliados señalaron que los jueces señalados concursaron para otro tribunal que fueron trasladados y que para eso no contaron con el acuerdo del Senado que fija la Constitución Nacional y que ese paso debe darse. Por su parte la oposición sostuvo que los traslados no pueden ser revisados porque ya son actos jurídicos que tienen efectos, que el Consejo no puede revisarlos y que solo los puede objetar un juez con un fallo. Pero sí plantearon que se puede definir un nuevo criterio para el futuro. Inclusive, todos coincidieron que los traslados deben ser regulados por una ley del Congreso de la Nación.

El debate de la semana pasada concluyó con volver a tratar el tema este jueves ya con posturas presentadas por escrito. En eso trabajaba el oficialismo por estas horas. El objetivo es presentar hoy un dictamen para tratar en la Comisión. El texto, supo Infobae, es informar al Poder Ejecutivo de esas irregularidades. La intervención del Gobierno es porque es el Poder Ejecutivo quien tiene la última palabra en los traslados ya que se definen por un decreto. Así, el gobierno podría analizar los casos y decidir si le pide al Senado que los ratifique o no. Se descuenta que lo hará y que enviará a la Cámara Alta cada caso para que sea analizado.

Si eso ocurre, el Senado deberá convocar a una audiencia pública a los jueces y luego decidir si los aprueba o no. El oficialismo cuenta con la mayoría para ratificar o no los traslados. ¿Que ocurría si no los aprueba? Cada juez debe volver al tribunal en el que estaba antes del traslado. Pero el tema presenta otras dificultades. Los jueces objetados podrían recurrir a la justicia para permanecer en el cargo. Allí se habría otra disputa. Algunos de esos magistrados ya adelantaron que analizan la posibilidad de judicializar su situación.

Otra alternativa que analiza el Consejo es informar a la Corte Suprema de está situación de los jueces trasladados. Es porque el máximo tribunal ya intervino en esa situación. Fue en las acordadas 4 y 7 del 2018 en las que trató el caso de un Tribunal Oral Criminal que fue federalizado. La Corte anuló esa decisión. En el oficialismo y la oposición hay discordancia sobre la postura de la Corte. El oficialismo sostiene que la Corte fijó que los traslados deben pasar por el Senado, la oposición afirma que no es necesario en los casos de un pase entre la misma jurisdicción.

Graciela Camaño (Consejo de la Magistratura)

El jueves a primera hora se reunirá la Comisión de Selección. Todavía no está fijado el horario. La integran ocho consejeros. El oficialismo tiene cuatro votos y la oposición. La presidenta de la Comisión, la diputada Graciela Caamaño, tiene el voto clave. Se descuenta que acompañe al gobierno. “Los traslados tienen que resolverse según lo más ajustado a la Constitución Nacional” , dijo Camaño la semana pasada en la discusión en la Comisión.

Después el tema pasará al plenario del Consejo. Será el mismo jueves. El plenario ya está convocado para las 11 horas. Allí se reúnen los 13 consejeros. Son seis del oficialismo y seis de la oposición. El voto de Camaño también es clave porque con siete votos el tema puede ser aprobado.