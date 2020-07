Sueños Compartidos: confirmaron el sobreseimiento de ex gobernadores e intendentes

Jorge Capitanich

La Sala I de la Cámara Federal confirmó hoy el sobreseimiento de un grupo de ex gobernadores e intendentes que habían sido acusados por los desmanejos financieros del plan Sueños Compartidos, que ya está elevada a juicio oral hace más de un año. Entre los beneficiados aparecen Gerardo Zamora (gobernador de Santiago del Estero), Jorge Capitanich (gobernador de Chaco), Maurice Closs (senador y ex gobernador de Misiones), Darío Giustozzi (ex diputado), Miguel Lifschitz (ex gobernador de Santa Fe), Alejandro Granados (intendente de Ezeiza), Julio Zamora (intendente de Tigre), entre otros.

En primera instancia, el juez Marcelo Martínez De Giorgi había sobreseído a los ex funcionarios provinciales y municipales que recibieron las obras de las Madres de Plaza de Mayo por entender que “los fondos comprometidos provenían del Estado Nacional y desde la Secretaría de Obras Públicas se les requería a las jurisdicciones locales la contratación de la Fundación Madres de Plaza de Mayo como condición excluyente para su asignación”.

Para el juez, los funcionarios fueron forzados a “desempeñar un rol insustancial limitándose a requerir los respectivos financiamientos sin cuestionar los condicionamientos impuestos” de los que idearon la maniobra.

Sin embargo, la fiscal Paloma Ochoa cuestionó el rol asignado a los funcionarios locales, que tenían la obligación de controlar las obras. Algo similar planteó la Unidad de Información Financiera. “Los imputados tuvieron en sus manos la obligación de controlar, y no lo hicieron...y, no obstante ello, autorizaron pagos en condiciones irregulares”, dijo esa querella.

Noticia en desarrollo