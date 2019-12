Mientras el núcleo central de la causa Sueños Compartidos espera el comienzo de un juicio oral, donde serán juzgados los hermanos Shocklender, Hebe de Bonafini y ex funcionarios del Ministerio de Planificación, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó a más de 30 imputados que seguían vinculados a la misma investigación. Entre los nombres se destaca la hija de Bonafini, María Alejandra, que tuvo un breve paso por la administración de la Fundación Madres de Plaza de Mayo luego del escándalo. También fueron sobreseídos ex gobernadores y ex intendentes que recibieron las obras en sus distritos. Para el juez, estaban al margen de la maniobra porque ya había un acuerdo previo entre los responsables de Planificación y las autoridades de la Fundación.