“Estamos absolutamente satisfechos con los resultados de la cuarentena estricta”, aseguró Fernán Quirós antes de los anuncios del Presidente

Fernán Quirós analizó cómo fue el cumplimiento de la cuarentena en la fase estricta

El Área Metropolitana dejará atrás a partir de mañana la fase estricta de la cuarentena. El anuncio será realizado este mediodía en la Quinta de Olivos por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Los tres mandatarios están de acuerdo en que hay que comenzar a reabrir gradualmente actividades que hoy están prohibidas. Sin embargo, en los últimas días se encendió una luz roja que generó cierta preocupación: los contagios de coronavirus diarios están en niveles récords y la cantidad de muertes no para de crecer.

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, contextualizó los indicadores de los últimos días y aseguró que el gobierno porteño está absolutamente satisfecho con los resultados.

"Hace dos semanas veíamos que si bien la cantidad de casos era alta y la velocidad de crecimiento era lenta, seguían creciendo los casos y el sistema podía llegar a una situación de estrés. Lo que buscamos era bajar la velocidad de crecimiento, no de casos, para llevar el R abajo de 1. Y le dijimos a la ciudadanía que había un inicio y un final para ser previsibiles y que la gran mayoría nos acompañe. Es un poco lo que pasó. La disminución de circulación de gente demuestra que la ciudadanía acompañó la medida. Estamos observando algún impacto en la Ciudad y todavía quedan días por delante en los que seguirá impactando", introdujo.

Y agregó: “ Creemos que es momento de desandar porque la ciudadanía y el Estado hicieron un enorme esfuerzo. El R nuestro está alrededor del 1 y hemos logrado cortar ese pedazo de crecimiento. Estamos absolutamente satisfechos. Es muy importante lo que hicimos y es importante entender que esta pandemia gestionamos con los datos a la vista ”.

El miércoles, Quirós había informado que el R se acercó a 1 (1,02 según pudo saber Infobae). Se trata de un indicador de contagiosidad que las autoridades sanitarias siguen de cerca todos los días para adoptar diferentes estrategias de contención del virus. El 10 de marzo, ese número se situaba en 2,20; hace una semana estaba en 1,05, reveló la Unidad de Datos de Infobae, lo que marca que hay una tendencia descendiente en la Capital Federal.

Alemania levantó su cuarentena con un R de 0,6; Italia, con 0,9 y España con 0,8. Son fases en donde si bien continúan los positivos y las muertes causadas por el virus, los científicos concluyen que la “montaña” ingresó en una etapa regresiva.

Esta tarde habrá nuevos anuncios de la Ciudad sobre el futuro de la cuarentena (Foto de archivo: Adrián Escandar)





Quirós informó que por la tarde brindará una nueva conferencia de prensa junto a Rodríguez Larreta para explicar cómo se implementará la nueva fase de la cuarentena en la Capital Federal. En principio, dijo que están mirando las próximas dos o tres semanas y no descartó volver atrás si hiciera falta en virtud de lo dura y peligrosa que es la enfermedad.

El funcionario reiteró que hay cuatro aspectos fundamentales que miran las autoridades sanitarias para tomar decisiones en medio del avance del virus: la cantidad de casos cotidianos, la velocidad de crecimiento de la curva, la capacidad del sistema de salud y la capacidad de la ciudadanía de poder acompañar las políticas públicas. Del análisis de esos cuatro factores surgieron en las últimas horas las medidas que se anunciarán este mediodía en Olivos.

De no haber cambios, la Ciudad de Buenos Aires permitirá la apertura de comercios no esenciales, habilitará nuevamente las actividades deportivas individuales y habrá más días disponibles para las salidas recreativas de los chicos, que la próxima semana no tendrán clases virtuales en virtud de las vacaciones de invierno.

A diferencia de lo que sucedió hace 15 días, el mensaje de Alberto Fernández será en vivo y estará acompañado varios gobernadores, además de Rodríguez Larreta y Kicillof.