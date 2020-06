La defensa de la ex presidenta, a cargo de Alberto Beraldi, presentó un escrito en el que no objetó el reinicio del proceso de esa manera. Lo mismo hicieron las defensas de Juan Carlos Villafañe y José Santibañez, ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, y la de Raúl Daruich, ex jefe del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad. También lo avalaron el fiscal Diego Luciani y las querellas de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).