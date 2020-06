Entre otros beneficios, las víctimas podrán acceder a asesoramiento legal gratuito, algo que sí tienen los imputados o los sospechosos de un delito -como por ejemplo un abogado oficial-, pero que no gozan de esa facilidad las víctimas que en muchos casos no pueden litigar contra los asesinos de sus hijos o seres queridos por no contar con recursos económicos como para poder solventar los honorarios de un letrado privado.