"Tuvimos durante cuatro años a una gobernadora que dijo que no iba a abrir un hospital más en la provincia de Buenas Aires. En diciembre de 2015 estaban hechos los hospitales de Esteban Echeverría y La Matanza, y por una decisión de la gobernadora nunca se inauguraron. Tuvimos que ir nosotros corriendo a ponerlos en marcha”, dijo el jefe de Estado. Vidal no respondió. Lo hicieron Cristian Ritondo y Alex Campbell, dirigentes de su confianza. No quiere entrar en el juego de la confrontación.