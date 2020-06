A favor de la decisión de Alberto Fernández de avanzar hacia la expropiación de Vicentin, el referente de la CTEP resaltó que “es importante que no se siga concentrando el mercado de alimentos”. En ese sentido dijo que en la Argentina hay “un problema serio”: “Si un país agroexportador no puede darle de comer a su gente, si el Ministerio de Desarrollo Social no puede comprar comida porque no funciona la distribución de alimentos a nuestros hermanos más pobres que no tienen para comer, si se muere gente de hambre en el Chaco, algún problema con el sector de alimentos hay...”.