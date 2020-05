Cuando este medio le pregunta si no violó la cuarentena al ir a esa convocatoria en Plaza de Mayo, Silvestroni contesta: “No sé los demás. Yo fui a la marcha con un permiso otorgado por el Estado respetando la distancia social. Además me debo haber cruzado por lo menos con 60 o 70 policías. Si hubiese violado la cuarentena, algo me hubiesen dicho”. Es más, añadió, “el único que no mantuvo la distancia social conmigo fue un funcionario de Presidencia que me vino a encarar por las fotos que yo estaba tomando en el área del Cabildo”.