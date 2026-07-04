Imputaron a dos hinchas por el crimen del policía durante un partido de fútbol en Santa Fe: la supuesta arma homicida

Los dos detenidos por muerte del policía a piedrazos en Santa Fe fueron imputados este viernes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dos hinchas del Club Atlético Carcarañá que fueron detenidos por el crimen de Eduardo Damián López, el policía de Santa Fe que murió tras los disturbios ocurridos el domingo pasado al término de la final de la Liga Cañadense, fueron imputados este viernes como coautores del crimen.

Durante la audiencia imputativa, el fiscal Juan Pablo Baños atribuyó a los acusados, identificados como A. A. y J. C. Z., el delito de homicidio calificado por haberse cometido contra un integrante de una fuerza policial en ocasión de sus funciones. Asimismo, el juez Guillermo Marcelo Lanfranco Pari dictó prisión preventiva por 120 días para ambos.

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De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el ataque ocurrió cerca de las 17:30 horas del 28 de junio, tras la consagración de Sportivo Las Parejas por sobre el Club Atlético Carcarañá. A raíz de esto, entre 15 y 20 de sus simpatizantes comenzaron a atacar con piedras, gomeras y otros objetos al personal policial que cumplía funciones de seguridad en el predio de Cremería.

La Fiscalía indicó que la situación se agravó cuando decenas de hinchas locales saltaron el tejido perimetral y rodearon a los uniformados, por lo que lograron superarlos en número. En ese contexto, el fiscal afirmó que J. C. Z. tomó una barra de hierro de 49 centímetros y la clavó desde atrás en la parte inferior izquierda del cráneo de López.

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Eduardo Damián López, el agente de 33 años que fue atacado durante los incidentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Fue un golpe con un fierro en la zona inferior izquierda del cráneo, desde atrás. Eso le provoca la caída y las convulsiones en el lugar", sostuvo Baños. Según la información obtenida por Rosario 3, el rol de A. A. habría sido empujar el hierro para profundizar la lesión.

Luego del ataque, López fue trasladado primero al Samco de Carcarañá y luego al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario, en donde sería declarado muerto al día siguiente producto de la gravedad de la herida.

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Aunque el fiscal reconoció que en ese momento también hubo personas que arrojaron piedras, descartó que la lesión hubiera sido producida por una de ellas. “En la autopsia no se pudo demostrar ningún golpe en el rostro o la cabeza. Descarto que haya sufrido un piedrazo”, argumentó.

Para reforzar esta hipótesis, señaló que la víctima había sido ingresada en el primer centro de salud con la barra incrustada en la cabeza y parte del hierro fue cortado allí para facilitar el traslado al HECA, donde le extrajeron el hierro de 10 centímetros, correspondiente a la herida punzocortante.

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El policía de Santa Fe fue atacado durante los disturbios producidos en la final de la Liga Cañadense

“Podemos llevar a audiencia a las dos personas que creemos que cometieron el hecho. Mostramos las evidencias recolectadas en estos cuatro días. Aún falta profundizar la investigación”, sostuvo. Asimismo, indicó que la acusación se apoyó en un testimonio fundamental que ubica a los imputados en el lugar.

Frente a esto, el abogado defensor Daniel Gazzera negó la participación de J. C. Z. y cuestionó la consistencia de la investigación. De hecho, afirmó que su cliente abandonó el estadio antes de los disturbios para buscar su moto y regresar a su casa.

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“Él no fue el autor, ni siquiera tiró una piedra”, apuntó Gazzera, para luego poner en duda el testimonio principal, el del policía Molina, tras afirmar que era el único que supuestamente vio a los dos acusados en la escena. Y cuestionó la tardanza de las detenciones: “Me resulta raro que el domingo no los hayan metido presos si los vieron pegándole al policía. ¿Por qué fueron recién al otro día?”.

De la misma manera, insistió en la existencia de ataques con piedras y en que “hay tres policías que dijeron que hubo piedrazos”. Además, señaló dudas sobre la mecánica del hecho: “En la autopsia a López no está acreditado el golpe en la cara, ¿pero cómo se cayó entonces para que lo ejecuten en el piso?”.

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Por último, el defensor criticó la falta de pericias sobre el hierro secuestrado y remarcó que la principal versión entre los vecinos de Carcarañá apunta a la participación de un menor como autor del crimen. No obstante, el juez consideró acreditados los elementos reunidos, mientras que el fiscal aseguró que no había pruebas que respalden la teoría del menor de edad.