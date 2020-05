Sobre las marcha atrás a la reapertura de comercios en diversas zonas de la Capital Federal, expresó la actividad comercial “va a depender de cómo sigan los casos". “ Entiendo que son decisiones difíciles, la angustia de la gente, de las familias que no mandan los chicos a las escuelas desde hace dos meses, y de las actividades que no trabajan, pero es muy fuerte como están aumentando los contagios; hace dos semanas (cuando se decidió la reapertura parcial de la actividad económica) no era así ", planteó Larreta en diálogo con radio Mitre.