Por último, Ginés fue consultado por los cuestionamientos a la gestión actual del sistema de Salud. “Hay gente que vive en la grieta y en la confrontación. La mayoría no estamos en eso, pero gente que estuvo en este ministerio y se desempeñó muy mal dice que no estuvimos bien. Cuando llegamos teníamos 12 millones de dosis en la Aduana y no teníamos vacunas. La mayoría queremos salir de eso y de una situación muy critica de la economía”, comenzó con su defensa a las críticas recibidas.