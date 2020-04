De esta manera, el dirigente de la oposición chilena remarcó que Alberto Fernández nunca se molestó cuando Piñera llamó a votar por Mauricio Macri en la campaña presidencial del año pasado. “Piñera ha emitido opiniones muy duras y se manifestó a favor de Macri y no me pareció mal. Pero una vez electo Alberto Fernández sería bueno que se reúnan y no lo hizo”.