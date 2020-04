Si bien Echarren informó que fue una iniciativa que surgió de los mismos productores, un sector de ellos expresó su descontento porque ya comenzaron a recibir la factura “con esa tasa nueva sin haber pasado por el Concejo Deliberante”. “Una colaboración se pide o se da voluntariamente, no se impone”, se quejó un miembro del sector a este medio. Ante la consulta por este punto en particular, el intendente explicó que la sesión para tratar el tema estaba prevista para este miércoles desde antes de que se dicte la cuarentena obligatoria; por ello en las próximas horas se definirá si hoy mismo se sesiona. Considerando que son 10 los concejales, evaluarán si se pueden “tomar las medidas sanitarias correspondientes” para llevarla a cabo. Si no se sanciona la ordenanza municipal, ya está el decreto con su rúbrica, reveló el propio Echarren: “En breve vamos a estar en una emergencia económica”, justificó.