Berni, consultado en radio Mitre, apuntó contra aquellos que tienen responsabilidad de gestión: “ Tienen que entender que hay que dar cumplimiento de las directivas del gobierno nacional y no entrar en una suerte de iniciativa donde cada uno hace lo que quiere, pensando que así están protegiendo a su pueblo, y no es una cuestión de protección individual, sino de protección colectiva, no es sálvense quién pueda ".