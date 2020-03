Según contaron a Infobae testigos directos del encuentro con el presidente brasileño, Bolsonaro le dijo a Massa: “No voy a negar que tenía una excelente relación con el ex presidente Mauricio Macri. Pero nuestro trato es entre Estados y ambos fuimos elegidos por nuestros pueblos”. Fue un diálogo “muy amable y cordial”, según definieron en la delegación de congresistas argentinos. Sobre la situación creada al no concretarse una cita propuesta con Alberto Fernández en Montevideo, Bolsonaro enterró cualquier malentendido: “Sé que el 1º de marzo es un día muy especial para ustedes, porque es la inauguración del período legislativo. Entiendo perfectamente”.