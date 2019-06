"El Presidente no pudo ni quiso formar una coalición capaz de asegurar la aprobación de sus proyectos. Como resultado, se enfrenta a una amplia iniciativa de los parlamentarios, que buscan definir su propia agenda, que no siempre está en línea con lo que el gobierno quiere. La principal consecuencia es que hasta ahora no se ha aprobado la reforma, y el relator de la Comisión Especial que la examina da señales de que hay muchas propuestas que, en la práctica, pueden alterar el proyecto elaborado por Guedes. Este es un claro ejemplo de que en Brasil, si el presidente no es consciente de cuánto depende del parlamento, puede terminar trabajando involuntariamente para el fracaso de su propio gobierno", sostuvo Jose Alvaro Moises, profesor de ciencia política de la Univerisdad de San Pablo, en diálogo con Infobae.