Más tarde, avaló la conversación con el ex presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, considerado por el peronismo como un “verdadero ideólogo” de la protesta del campo en el 2008. “Sin él, la protesta no habría sido tan poderosa y nuestra derrota simbólica tampoco hubiera sido posible”, suelen comentar en conversaciones privadas. Es que Buzzi viene del peronismo de izquierda en Santa Fe, al punto que él mismo creyó que si lo hubieran escuchado la crisis no se habría desatado con semejante furia ni la CTA habría quedado del lado de “las patronales agropecuarias”, como hoy recuerdan.