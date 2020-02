Fueron convocados a la audiencia el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, propuesto como embajador en México; el ex gobernador de Entre Ríos Sergio Uribarri, nominado para la embajada en Israel; el ex vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez, candidato para Perú; Rodolfo Gil, para Portugal; a Alberto Iribarne, propuesto para Uruguay; a Jorge Argüello, designado como embajador en Estados Unidos; Alfredo Atanasof, para Bulgaria; Daniel Scioli, próximo representante en Brasil; y el chaqueño Domingo Peppo, quien irá a la embajada en Paraguay.