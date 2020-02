Por otro lado, la Vicepresidenta planteó que la situación actual debería ser un punto de inflexión y remarcó la necesidad de “investigar” cómo fue el proceso de endeudamiento para que no vuelva a “suceder lo mismo”. “Sturzenegger estaba en el equipo de Cavallo, vino por segunda vez y volvió a hacer lo mismo. Es natural, si lo hizo una vez y no pasó nada, encima lo premiaron. Y ahora por segunda vez Sturzenegger, más Caputo y Dujovne, volvieron a hacer lo mismo. Si mansamente dejamos que todo sea igual no sería extraño que en 4 u 8 años vuelve otra vez Sturzenegger”, acusó.