“Martín no me llamó ni para el Día de la Madre”, le reclamó Norma Calismonte a su ex marido en una de sus últimas charlas. Desde el teléfono de la cárcel de Ezeiza, Lázaro le preguntó por sus nietos. Y de paso hubo algunos reclamos por plata. El empresario y su ex mujer hablan cada tanto. Pese al divorcio, Norma lo sigue defendiendo. En privado dice que fue una “víctima” (de los Kirchner). Y se molesta cuando escucha que lo tratan como el ex “cajero” del Banco Nación. “Llegó a gerente”, contesta.