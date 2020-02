En las últimas horas, han sido varias los especialistas en cuestiones marítimas o portuarias que alzaron su voz para remarcar que la cartera de transportes no ha podido aportar un solo nombre de personas idóneas en la complicada temática del comercio por agua. “La situación no da para más, literalmente no tenemos con quien hablar, el sistema marítimo y fluvial está a punto de colapsar y lo único que parece preocupar a las autoridades es el dragado de riacho Barranqueras en Chaco, un curso de agua inviable comercialmente que conduce a un puerto que no tiene en la práctica incidencia en la balanza comercial del país”, dijo a Infobae uno de los cuatro líderes del negocio naviero.