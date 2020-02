-En estos últimos cuatro años, todos esos controles se han relajado muchísimo y no se controló nada. Y eso implicó un desánimo en las personas que trabajan acá, porque no hay nada peor que trabajar en un organismo de control que no controla nada. Volviendo a las SAS que creó el macrismo, por ejemplo, no están obligadas a presentar los balances, lo cual es una locura. Porque si usted contrata con una de estas sociedades, no tiene manera de conocer los números de esta sociedad y saber si les van a pagar las deudas.