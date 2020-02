Su aporte como arrepentido se hizo en la causa que seguía y sigue en instrucción. Sin embargo, cuando el Tribunal Oral Federal 4 comenzó el juicio oral contra Boudou, Núñez Carmona, Nicolás Ciccone y Vandenbroele, entre otros, escuchó al ex responsable de la firma The Old Fund en indagatoria, quien aludió a muchas de las afirmaciones que había prestado como arrepentido y dio más detalles. Al momento de los alegatos, las querellas de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera habían pedido una pena menor para Vandenbroele porque tuvieron en cuenta su declaración como arrepentido, aunque al juicio no llegó como tal.