A las 16.18 fue el turno del ex ministro de Economía y actual senador porteño Martín Lousteau. Un rato antes el también local Mariano Recalde le había hecho una seña a Closs para que lo tachara de la lista. Hasta ese momento el referente de La Cámpora era el único integrante del bloque del Frente de Todos en desistir de tomar la palabra. Evidentemente no hubo apuro. Lousteau consideró que “es necesaria la ley como manifestación de nuestro respaldo a una negociación que va a ser difícil e imprescindible” pero expresó que no es necesario el debate de este proyecto en el contexto de “fragilidad” donde “todos tenemos que trabajar mancomunadamente no solo en materia de deuda sino en materia económico y social”. ¿"Por qué solo es una ley para la negociación de la deuda en legislación extranjera"? se preguntó sobre el 45% de la deuda 15% de los vencimientos de este año y pidió un mensaje para la deuda doméstica.