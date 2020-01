“Cuando la Argentina atraviesa una crisis de desconfianza interna y externa producto de torpezas o de actitudes irresponsables de algún gobernador o funcionario actual, tenemos el deber de sacar la renegociación de la deuda del ámbito partidario y actuar unidos habilitando la renegociación", señaló la diputada nacional, que de inmediato advirtió: “Lo que no se puede votar es el consenso fiscal porque la no disminución de los ingresos brutos funde a las pymes y clases medias argentinas que dan trabajo, lo mismo que la suba del mínimo no imponible para Ganancias". En un tuit que escribió a continuación, afirmó en mayúsculas: “NO VAMOS A VOTAR EN CONTRA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN”.