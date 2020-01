Juan Guaidó: “Venezuela hoy se parece más a Siria que a Cuba”

El presidente interino del país caribeño, de gira por Europa, afirmó que volverá a Caracas en estos días pese a las amenazas del régimen de Nicolás Maduro. “Pese a los riesgos porque vivir en Venezuela es un riesgo. No hay seguridad, no hay medicamentos, no alcanza el dinero”, expresó