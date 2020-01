“6:02 am, estación Once, nuestra compañera Mónica Schlotthauer, venció su mandato de diputada nacional y volvió a su trabajo, En el ferrocarril Sarmiento, que lindo ejemplo, ah! Pregunté si conocían otro caso así y parece que no me anda el tweeter porque nadie me contestó” , destacó en su cuenta oficial de Twitter Rubén “El Pollo” Sobrero, secretario general de la seccional oeste de la Unión Ferroviaria y militante de la izquierda.