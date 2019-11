El gremialista cuestionó también a “ la conducción de la CGT que mira para otro lado, como si ellos no tendrían nada que decir, y son responsables de lo que pasó, sino Macri no hubiese podido llegar hasta acá” . “La única línea que no tuvo despidos fue el Sarmiento, porque nos paramos de mano, el acompañamiento de la CGT al gobierno de Macri nos hizo daño”, comparó.