En agosto del 2008, el ex ministro Alberto Iribarne había tenido un traspié en su nominación como embajador ante la Santa Sede por parte de Cristina Kirchner por su condición de divorciado. “El largo tiempo transcurrido desde entonces, sin respuesta al pedido de plácet formulado, ha motivado que fuera asumiendo responsabilidades políticas y profesionales que me imposibilitan representar al país en el exterior”, le escribió por carta Iribarne a la entonces presidenta en aquel momento después de que desde Roma no hubiera respuesta al pliego.