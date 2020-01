—Era otra cosa, era otro mundo. Yo estaba muy cercano a la UFA, Unión Feminista Argentina, donde entre otras estaba María Luisa Bemberg, la directora de cine, en un grupo intelectual muy bueno, realmente. Y ahí me han enrostrado terriblemente las mujeres haber adherido como un nexo de la UFA a la agrupación de trabajadores del sexo, es decir de prostitutas. Yo defiendo la prostitución, no defiendo el proxenetismo. No defiendo la trata. Pero sí a las prostitutas. No sé por qué una mujer tiene que considerarse más vejada por vivir de lo que le da una profesión que le exige menos esfuerzo y más dinero que el ser explotada en una fábrica. No lo veo eso. Y en Estados Unidos, incluso en Buenos Aires, hay estudiantes universitarias de clase media que se prostituyen para pagar sus estudios. No me parece mal. Bueno, el mundo cambió. Mi manera de pensar sobre la homosexualidad y sobre el feminismo no tiene nada que ver con el de aquella época. Además, en aquella época éramos homosexuales de biblioteca, hoy son homosexuales de discoteca. Nosotros teníamos, o empezamos a hacer una encuesta siguiendo el modelo de Kinsey, estábamos en eso y en leer los libros de Simone de Beauvoir, de Havelock Ellis, de Daniel Guérin, todos esos libros. Ahora no saben nada, nada, nada. En el feminismo también, el extremo, el extremismo. Y después el principal error, todas ellas, gays y feministas, apoyan al populismo, con muy pocas excepciones.