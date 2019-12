La Cámara rechazó la propuesta del Correo en base a que el estado no aceptó el planteo. "Cabe concluir que el acreedor de la categoría ´A´ no incurrió en actitud abusiva sino que se limitó a ejercer su derecho a no aceptar la propuesta de acuerdo de la deudora”, dijeron las camaristas en su resolución de 10 páginas. Así, dispusieron el salvajate de la compañía como paso previo a la quiebra.