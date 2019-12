Si bien Morales se había comprometido con el Gobierno a no realizar declaraciones políticas, el ex jefe de Estado no está cumpliendo del todo con su palabra. La primera violación a este pacto fue cuando a través de sus redes sociales criticó a la actual presidente de su país, Jeanine Áñez, y a los dirigentes Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa, además de cuestionar la labor de la Organización de Estados Americanos (OEA).