Una vez recompuesto, confesó que “cuando venía para acá me preguntaba cómo habría ingresado a este lugar si perdíamos las elecciones, hubiera entrado escondido, llorando, no sé cómo hubiera sido” y que luego de la derrota en las elecciones de 2015, en las que fue compañero de fórmula de Daniel Scioli, “yo me refugié en una pequeña oficinita de la Casa de Santa Cruz, donde atendía (distintas) reuniones. Allí, alguna vez otro compañero me llevó el libro de Ana y lo dejé adentro de un escritorio”.