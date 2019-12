Infobae consultó a diversas fuentes militares acerca de la “sobrevida” que tendrán este código y otras medidas recientemente adoptadas por las actuales autoridades castrenses casi en vísperas del recambio de mandos que seguramente tendrá lugar a partir del 10 de diciembre. “La pregunta suena razonable si pensamos en instituciones militares sujetas a los vaivenes de la política, pero precisamente en el devenir de las instituciones todos hemos aprendido que las FFAA deben estar subordinados al poder político pero no politizadas. Este instrumento era una deuda que las fuerzas tenían para con el personal militar, es un código como el que tienen tantas otras profesiones, y no es dable suponer que los médicos, los ingenieros o los abogados necesiten de un ministro para regular cuestiones propias de su profesión. No estamos definiendo misiones concretas, lo que sí es un resorte de la autoridad política, estamos regulando nuestro funcionamiento interno”, respondió una de ellas, aunque todas se manifestaron en forma más o menos similar.