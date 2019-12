“Nosotros tenemos que respetar las vocaciones de los diferentes bloques, en este caso los dos bloques mayoritarios, en cuanto a las decisiones respecto de quienes ocupan los cargos como autoridades, pero yo no me voy a quedar callada señor presidente, porque no han tenido el decoro de evaluar capacidades en algunas de las compañeras, colegas, que integran este cuerpo”, dijo. Y agregó: "Realmente expreso mi queja más enorme respecto a las autoridades que se han elegido en el sentido de la falta de respeto de la paridad”.