No podrían ser más claras las señales negociadoras del presidente brasileño Jair Bolsonaro: “No vamos a pelearnos”, respondió al ser indagado sobre el futuro de su relación con el jefe de Estado electo Alberto Fernández. E insistió: “Queremos ser pragmáticos. No quiero perder nada, ni un dedito. Vamos a continuar haciendo negocios”. Es, si se quiere, una postura relevante; sobre todo porque fue expresada en víspera de la cumbre presidencial del Mercosur, mañana jueves en el hotel Spa do Vinho en Río Grande del Sur.