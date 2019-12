Semanas atrás comenzó a circular la información de que CFK le habría transmitido la intención a Michetti, de ser ella quien tome la jura presidencial a Alberto Fernández. “Como no hemos hablado, no se si esos hablares de pasillo son operaciones o verdades, hasta que no me lo diga no puedo opinar del tema”, respondió al respecto y enfatizó su posición: “Me gustaría ser yo la que tome la jura” . Qué mejor que hacer las cosas como la Constitución marca”.